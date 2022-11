WM in Katar Hier sehen Sie Deutschland gegen Spanien live im TV und Stream

Die ARD überträgt zwei deutsche WM-Vorrundenspiele, das ZDF das dritte. Die beiden TV-Sender bieten auch kostenlose Livestreams an. Das Erste zeigt zudem am 18. Dezember das EM-Endspiel live, darauf einigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender am Samstag. Alle 64 WM-Begegnung sind außerdem beim Streamingdienst MagentaTV zu sehen.