Bei der Weltmeisterschaft in Katar Warum Fortuna von einem Weiterkommen Japans finanziell profitieren würde

Seitdem nahmen noch elf weitere Fortunen an einer WM-Endrunde teil. Zuletzt waren 2018 die beiden Japaner Genki Haraguchi und Takashi Usami in Russland dabei. Japan ist auch der Verband, der nun den bisher 15. Fortunen für eine Weltmeisterschaft nominierte. Ao Tanaka stand dann sogar im ersten Spiel der Japaner gegen Deutschland in der Startelf. In der zweiten Partie gegen Costa Rica saß der Mittelfeldspieler auf der Ersatzbank. Am kommenden Donnerstag geht es im entscheidenden Gruppenspiel gegen Spanien. Dann entscheidet sich, ob es für Tanaka bei der WM weitergeht oder nicht.