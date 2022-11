Trotz Niederlage Polen zieht zusammen mit Argentinien ins Achtelfinale ein

Lionel Messi versagten die Nerven, Robert Lewandowski ging völlig unter – und dennoch zogen beide Weltfußballer ins Achtelfinale der WM ein: Argentinien hat im Duell der Topstars ein hochverdientes 2:0 (0:0) gegen Polen gefeiert und steht zum fünften Mal in Serie in der K.o.-Runde. Auch für Lewandowski und Co. genügte es hauchdünn, weil das Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko das nötige Ergebnis brachte.