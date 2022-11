Modus, Regeln, Anstoßzeiten Das müssen Fans für den letzten Gruppenspieltag wissen

Gruppe C: Alle vier Nationen können in Gruppe C noch den Einzug ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar schaffen. Auch das Aus ist noch für alle vier Teams möglich. Die beste Ausgangslage vor den Spielen am Mittwoch (20.00 Uhr) hat Polen um Weltfußballer Robert Lewandowski. Auch Argentinien und Lionel Messi sowie Saudi-Arabien haben das Weiterkommen in der eigenen Hand.

1. Polen 2 1 1 +2 2:0 4

2. Argentinien 2 1 1 +1 3:2 3

3. Saudi-Arabien 2 1 1 -1 2:3 3

4. Mexiko 2 1 1 -2 0:2 1