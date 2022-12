Vor Gruppenfinale gegen Costa Rica Standard-Trainer Buttgereit sieht „gute Tendenzen“ im DFB-Team

Der Deutsch-Däne, den Bundestrainer Hansi Flick mit Beginn seiner Amtszeit engagiert hatte, brennt für sein Thema: „Standards sind so was Geiles“, meinte er und betonte: „Bei 70 Prozent aller Fußballspiele liegt die Tordifferenz in der Schlussphase bei einem Tor. Ein gelungener Standard kann also alles verändern.“