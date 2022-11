“Lücke“, „Sergio“ oder „T“ Die Spitznamen der deutschen Nationalspieler

„Rudi“

Während seiner Zeit in Italien bei AS Rom wurde Antonio Rüdiger häufiger „Rudi“ genannt. Nicht nur weil es sich so schön von seinem Nachnamen ableiten ließ, sondern auch als Hommage an Rudi Völler, der zwischen 1987 und 1992 ebenfalls in Rom spielte. Im DFB-Team wird Rüdiger aber auch „Toni“ oder „Anton“ genannt.