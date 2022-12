"Werden nicht zocken" Spanien will gegen Japan nicht auf Unentschieden spielen

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique traut Costa Rica einen Coup gegen Deutschland am letzten Spieltag der Gruppe E bei der Fußball-WM zu. „Costa Rica kann sein Spiel gegen Deutschland gewinnen - da gibt es keine Zweifel. Jede der vier Mannschaften kann weiterkommen“, sagte der 52-Jährige am Mittwoch mit Blick auf die Konstellation mit allen Möglichkeiten bei den Spielen seines Teams gegen Japan und das der DFB-Auswahl gegen die Mittelamerikaner am heutigen Donnerstagabend (20.00 Uhr).