Costa Rica sorgte bereits für WM-Überraschung Wenn der Außenseiter den großen Favoriten schlägt

Die Fussball-Weltmeisterschaft gibt es nun schon seit fast 100 Jahren, und einige völlig unerwartete Ergebnisse sind den Fans in aller Welt ganz besonders in Erinnerung geblieben. Auch Deutschlands dritter Gruppengegner Costa Rica, auf dem das DFB-Team am heutigen Donnerstag trifft (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV), sorgte in der Vergangenheit bereits für eine sehr große Überraschung bei einem WM-Turnier.