Vom Niederrhein bis ins Bergische Land Elf besondere Weihnachtsmärkte in NRW

Der Weihnachtsmarkt auf dem Prinzipalmarkt in der Studentenstadt zählt zu einem der bekanntesten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW, für viele vielleicht sogar in ganz Deutschland. Festlich geschmückte Geschäfte sowie beleuchtete Dachgiebel und Kirchen tragen wesentlich zum besonderen Charme des Marktes in der Großstadt bei, der vom 21. November bis 23. Dezember stattfindet. Sechs Weihnachtsmärkte mit 300 Ständen verwandeln die Altstadt bis Heiligabend in eine Weihnachtsstadt.