Stars, Regeln, Überraschungen Fünf sportliche Thesen zur WM in Katar

Zugegeben, als Newcomer kann man den Stürmer Ecuadors nicht mehr bezeichnen, dafür hat der 33-Jährige schon zu viele Profijahre auf dem Buckel. Und dennoch war sein Name vor dem Turnier nur den wenigsten Fans geläufig, war der Routinier doch bislang vornehmlich in Mittel- und Südamerika aktiv. Sein dreijähriges Intermezzo in der Premier League (2014-2017) bei West Ham United und Everton war derweil vor allem von Verletzungen geprägt. Inzwischen steht Valencia beim türkischen Traditionsklub Fenerbahce Istanbul unter Vertrag und hat in der laufenden Spielzeit in 12 Liga-Spielen satte 13 Tore erzielt. Auch bei der WM liefert der Angreifer bislang ab. Zusammen mit Frankreichs Superstart Kylian Mbappé führt er mit drei Treffern die Torschützenliste an. Dieselbe Quote hatte er übrigens auch beim Turnier 2014, womit er insgesamt die letzten sechs WM-Treffer seines Landes erzielt hat. Das gelang zuvor nur drei weiteren Spielern. Sollte Ecuador die Gruppenphase überstehen und Valencia seinen Torriecher beibehalten, könnte es für die bislang so selbstbewusst auftretenden Südamerikaner noch sehr weit gehen.