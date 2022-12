„Einiges aus den Fugen geraten“ Diese Entwicklung beim BVB besorgt Fortuna-Boss Jobst

Fortuna will einen eigenen Weg gehen. So Mitglieder und Fans davon überzeugen, eine authentische Marke zu sein. „Bei uns geht es um Dinge wie Teilhabe, Partizipation. Die Sponsoren wollen wissen, was geschieht mit meinem Geld. Geht das nur in den sechsten Leihspieler oder profitieren auch andere Abteilungen davon“, bekundet der frühere Fifa-Angestellte. „Es geht natürlich auch um das Stadionerlebnis. Wir haben jetzt eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 24.000 in der Zweiten Liga. Das ist in Ordnung, aber wir streben natürlich nach mehr. Wir arbeiten da an Ideen. Es reicht nicht mehr aus, nur zu verwalten.“