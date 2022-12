Neues politisches Selbstbewusstsein Die Fußball-WM ist ein Sieg Arabiens

Autokorsos in Jordanien, feiernde Fans in Tunis und Kairo, Glückwünsche von Politikern aus der ganzen Region: Die Überraschungssiege arabischer Mannschaften bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar lassen den Nahen Osten seine vielen Konflikte und internen Streitereien zumindest vorübergehend vergessen. Experten sehen ein neues Selbstbewusstsein in der Region, das sich auch in den politischen Beziehungen zum Westen zeigen dürfte.