Fast-Rauswurf aus US-Team BVB-Profi Reyna enttäuscht über nach außen getragene WM-Interna

Der Dortmunder Bundesligaprofi Giovanni Reyna hat sich „äußerst überrascht“ davon gezeigt, dass offenbar Interna aus dem US-Nationalteam an die Öffentlichkeit gelangt sind. Nationaltrainer Gregg Berhalter habe „immer gesagt, dass Probleme, die in der Mannschaft auftauchen, „im Haus“ bleiben, damit wir uns auf die Einheit der Mannschaft und den Fortschritt konzentrieren können“, schrieb der 20-Jährige in den sozialen Medien. Er sei enttäuscht, dass weiterhin über „die Angelegenheit“ - seinen Fast-Rauswurf aus dem US-Team während der Fußball-WM - berichtet werde.