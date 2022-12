Neuendorf verteidigt DFB-Expertengremium „War nicht unser erstes Kriterium, für Vielfalt und Diversität zu sorgen“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich erneut gegen Kritik an der Zusammenstellung des neuen Expertengremiums beim Deutschen Fußball-Bund ohne Beteiligung von Frauen verteidigt. „Es war nicht unser erstes Kriterium, hier für Vielfalt und Diversität zu sorgen, das machen wir an anderer Stelle im Verband“, sagte Neuendorf am Dienstagabend in der ARD.