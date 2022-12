Alle Spiele frei empfangbar Hier sehen Sie die WM-Halbfinalspiele im TV und Stream

Die entscheidenden Spiele, also die Halbfinals und das Finale, laufen dagegen nicht exklusiv bei MagentaTV, sondern auch bei der ARD und im ZDF. Das erste Halbfinale am Dienstagabend zwischen Argentinien und Kroatien (20 Uhr) überträgt die ARD. Am Mittwoch ist dann das ZDF letztmals mit dem Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko auf Sendung (20 Uhr). Es wird das letzte Spiel des Kommentators Bela Rethy sein. Das Endspiel am Sonntag ist dann wieder in der ARD.