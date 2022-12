„Betrifft ganz Afrika“ Ex-Sportchef der Fortuna jubelt mit Marokko

„Es betrifft ganz Afrika“, erklärt Azzouzi in der „Morgenpost“. „Alle waren Kolonien vom Westen. Jetzt wird das in etwa so wahrgenommen: Ihr habt uns mal besetzt, aber wir schlagen euch jetzt im Fußball. Wir sind etwas wert! Die Siege von Marokko geben den Menschen Würde zurück.“ Einen Eindruck von der besonderen Wertigkeit der Siege in Katar konnten in den vergangenen Wochen auch die Düsseldorfer bekommen: Jeder Schritt der Marokkaner auf der Erfolgsleiter wurde in Oberbilk, vor allem rund um die Ellerstraße, frenetisch gefeiert, der Jubel hallte stets bis tief in die Nacht durch den Stadtteil.