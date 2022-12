Trotz WM-Debakel und DFB-Krise Das macht Hoffnung für den deutschen Fußball

Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer: Am 9. Mai dieses Jahres fand der erste DFB-Trainingsdialog zum Thema "Bolzplatzmentalität fördern“ an allen DFB-Stützpunkten in ganz Deutschland statt. Vereins- und Stützpunkttrainer diskutierten gemeinsam darüber, wie man die positiven Aspekte des freien Spielens auf dem Bolzplatz in das heutige Fußballtraining im Verein übertragen kann. Es ging nicht darum, dass jeder Verein nun das beste Trainingsmaterial bekommt, sondern dass möglichst viel Drei-gegen-Drei oder Vier-gegen-Vier mit ständigen Wechseln gespielt wird und das sich die Trainer (gerade von sehr jungen Mannschaften) bewusst zurückhalten, damit die Spieler von alleine mehr Verantwortung übernehmen und nicht zum „Training“, sondern zum „Kicken“ vorbeikommen – genauso wie es schon seit Jahren auf Fußballplätzen in der Schweiz, der Niederlande, Portugal oder Dänemark vorgelebt wird.