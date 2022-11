Torschütze gegen Spanien Das ist Niclas Füllkrug

Füllkrug wuchs in Hannover auf und kickte in seiner Jugend zunächst in der Region für den TuS Ricklingen. Im Alter von 14 Jahren wurden mehrere Talentscouts auf ihn aufmerksam. Am Ende wechselte der Stürmer in die U15 von Werder Bremen. Dort schaffte es Füllkrug über die Jahre bis in den Kader der Profis. Sein Debüt in der Bundesliga gab er am 28. Januar 2012 im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.