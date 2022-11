Niclas Füllkrug im Porträt Über viele Umwege zum ersten WM-Tor gegen Spanien

Auch an der Weser netzte der gebürtiger Hannoveraner zuverlässig. In der B-Jugend der Grün-Weißen machte er mit 17 Toren aus 22 Spielen auf sich aufmerksam. In dieser Zeit debütierte Füllkrug auch für diverse deutsche Junioren-Nationalmannschaften. Sein damaliger Trainer Horst Hrubesch prophezeite schon zu dieser Zeit: „Niclas Füllkrug ist in der Zukunft eine Option für die A-Nationalmannschaft“. Mehr als zehn Jahre sollten vergehen, bis der Stürmer nun wirklich für die DFB-Auswahl nominiert und zum „Retter“ gegen Spanien wurde. Doch seine Karriere zwischen diesen zehn Jahren verlief alles andere als gradlinig.