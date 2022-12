Fans, Fifa, Vorwürfe Hier richtet das deutsche WM-Debakel die größten Schäden an

WM und Olympia werden einen weiten Bogen um Deutschland machen Für den DFB gilt in Bezug auf die Fifa im Prinzip dasselbe wie für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB): Beide sollten bei ehrlicher Selbstbetrachtung aufhören zu glauben, dass in absehbarer Zukunft eine Fußball-WM oder Olympische Spiele in Deutschland stattfinden werden. Fifa und Internationales Olympische Komitee (IOC) wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, sich mit den mäkeligen, selbstgerechten Deutschen als Gastgeber zu beschäftigen, wo doch überall auf der Welt Nationen als Interessenten bereit stehen, die weniger öffentliche Kritik zulassen und bereit sind, deutlich mehr Geld in eine Ausrichtung zu stecken.