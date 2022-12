„Line Breaks“ und Ballbesitz „in Contest“ Das bedeuten die Statistiken bei der WM in Katar

Receptions: Hier wird in zwei Kategorien unterschieden, zunächst einmal die „Receptions Between Midfield and Defensive Lines“. Damit ist die Ballannahme eines Spielers zwischen dem Mittelfeld und der Abwehrreihe gemeint. Hierhin wollen angreifende Mannschaften immer vorstoßen, bestenfalls mit dem Blick zum Tor und auf die Abwehrreihe zulaufend, um Torgefahr zu entwickeln. Noch lieber sind ihnen die „Receptions Behind the Defensive Line“, denn dabei erhält ein Spieler den Ball sogar hinter der Abwehrreihe. Steht er nicht im Abseits, stehen die Chancen auf ein Tor nicht schlecht.