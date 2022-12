Vor dem Spiel gegen Marokko Wie sich Paris auf das brisante Halbfinale vorbereitet

Wenn am Mittwochabend auf den Pariser Champs-Elysées die Feuerwerkskörper knallen, ist Emmanuel Macron mehr als 6000 Kilometer weit weg. Der französische Präsident, der sich das Spiel Frankreichs gegen Marokko im Stadion in Katar anschaut, wird von hupenden Autokorsos und grölenden Fans also nichts mitbekommen. Doch in Paris wird das Halbfinale der Fußball-WM, das die marokkanische Nationalmannschaft völlig unerwartet erreichte, mit Sorge erwartet. Rund 5000 Polizisten sollen laut Innenministerium in der Hauptstadt im Einsatz sein, um Ausschreitungen zu verhindern. Beim Viertelfinaleinzug der Marokkaner am Samstag waren bereits 1200 Beamte auf den Straßen unterwegs.