1:1 gegen Fortuna Köln : Die Hoffnung auf den Klassenerhalt des KFC Uerdingen lebt weiter

Krefeld Schafft der KFC Uerdingen es doch noch, das rettende Ufer in der Regionalliga zu erreichen und den Abstieg zu verhindern? Beim 1:1 gegen den Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln zeigten die Krefelder eine Mut machende Leistung.

Vor der Partie bedankte sich das Organisationsteam um den zweiten Vorsitzenden Andreas Scholten bei ihren Kollegen von der Spielvereinigung Velbert für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen 17 Partien. „Auch wenn die Freude über die bevor stehende Rückkehr in die Grotenburg überwiegt, für die herzliche Gastfreundschaft, die wir erfahren haben, gilt es zu danken“, sagte Scholten und überreichte Fanschals. Gleichermaßen lobten die Velberter die Zusammenarbeit, sprachen per Stadiondurchsage sogar die Hoffnung aus, dass sich beide Mannschaften in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga wiedersehen. Was den – gut möglichen – Velberter Aufstieg und den doch noch Klassenverbleib der Uerdinger bedingt. Derweil hatte KFC-Trainer Alexander Voigt seinen Bauch befragt und neben dem wieder genesenen Tim Brdaric – auf der Sechs – mit Marcel Kretschmer – auf der rechten Außenbahn – auch den Siegtorschützen vom 1:0 Sieg in Lotte in die Startformation beordert. So sollte der Sieg gegen den Tabellenvierten gelingen.