1:0-Sieg bei den SF Lotte : Marcel Kretschmers Traumtor lässt den KFC jubeln

Abstiegskampf bei peitschendem Regen in Lotte: Luis Sprekelmeyer stoppt den Uerdinger Yun Jihwan. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Lotte Der KFC Uerdingen gewinnt bei den Sportfreunden Lotte mit 1:0 und setzt seine Aufholjagd in der Fußball-Regionalliga West fort. In einem schwachen Spiel sorgt ein Sonntagsschuss eines Eigengewächses für die Entscheidung.

Es war das erste Mal in dieser Saison, dass der KFC Uerdingen nicht als Außenseiter in ein Spiel ging. Für die Gäste sprach, dass sie im Hinspiel beim 2:0 ihren ersten Dreier eingefahren hatten, dass sie in den zurückliegenden Wochen immer besser geworden sind, dass sie zuletzt gegen Straelen ihren höchsten Saisonsieg (4:1) gefeiert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt hatten. Doch das Spiel bei den Sportfreunden Lotte passte zu der nasskalten Witterung an diesem Abend, es war wenig erwärmend, ein Kellerduell auf niedrigem Niveau. Bis in der 74. Minute Marcel Kretschmer mit seinem Traumtor die Herzen der Uerdinger Fans höher schlagen ließ. Sie jubelten auch beim Schlusspfiff, denn ihre Mannschaft setzte sich mit 1:0 durch und wahrte so zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt.

Gegenüber dem 4:1 gegen den SV Straelen, dem bislang höchsten Saisonsieg, hatte Trainer Alexander Voigt seine Anfangsformation nur auf zwei Positionen geändert. Für den an einer Mandelentzündung erkrankten Tim Brdaric kam der wieder genesene Luca Jensen im defensiven Mitelfeld zum Einsatz und gegenüber Marcel Kretschmer erhielt Jihwan Yun den Vorzug. Der 19 Jahre alte Südkoreaner, der im September gekommen war, kam so zu seinem fünften Einsatz.

„Beide Mannschaften müssen gewinnen, daher wird es kein taktieren geben“, hatte Uerdingens Trainer Alexander Voigt prognostiziert. Aus gutem Grund, denn für die Gastgeber bot die Partie die vielleicht letzte Chance, den Anschluss ans rettende Ufer zu halten, während die Uerdinger ihre theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren wollten.

Tatsächlich war es von Beginn an eine Begegnung mit offenem Visier, in der beide Mannschaften ihre Chance suchten. Die Gastgeber hatten ihre erste nach 18 Minuten, als Drilon Demaj bei einer Hereingabe an dem auf dem nassen Rasen immer schneller werdenden Ball vorbei rutschte. Das spielerische Niveau verflachte zusehends, viele Bälle kamen auf dem glatten Rasen nicht an, der Körpereinsatz seitens der Sportfreunde wurde intensiviert. Nach einem Kopfball von Luis Allmeroth hatten die Platzherren den Torschrei schon auf den Lippen, doch Jovan Jovic verhinderte mit einer Glanzparade den möglichen KFC-Rückstand.

Nach dem Wechsel hörte der Regen zwar auf, doch das Spiel wurde nicht besser. Nach einer Stunde bot sich den Blau-Roten eine Chance dank einer Standardsituation. Levan Kenias Freistoß ging aber knapp am Winkel vorbei. Auf der anderen Seite verfehlte Jakob Duhme das Tor knapp. In der 66. Minute sah Lottes Dominic Minz Gelb-Rot. Und als ein Ball von Lotte über das Tribünendach ging und zunächst kein zweiter vorhanden war, forderte ein Zuschauer: „Abbrechen!“ Gut, dass der Schiedsrichter nicht Folge leistete, denn als es weiter ging, fasste sich der eingewechselte Marcel Kretschmer aus 22 Metern ein Herz und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel. Der Jubel war riesengroß, selbst Keeper Jovic lief nach vorne, um Kretschmer zu seinem sehenswerten Tor zu gratulieren und die etwas 100 mitgereisten KFC-Fans waren aus dem Häuschen.