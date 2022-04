Fußball-Regionalliga : KFC Uerdingen erwartet in Lotte ein echtes Auswärtsspiel

Bei den Heimspielen des KFC in Lotte wurde die Tribüne in Blau-Rot geschmückt. Jetzt treten die Uerdinger dort am Mittwoch als Gast an. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen gastiert Mittwoch bei den Sportfreunden in Lotte, wo das Team schon seine Heimspiele austragen musste. Die Mannschaft geht durch den Spielausfall am Samstag in Wuppertal ausgeruht in die Partie.

Wenn der KFC Uerdingen am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga West bei den Sportfreunden Lotte antritt, dürften bei den Fans der Blau-Roten viele Erinnerungen wach werden.

Als der KFC Uerdingen ab Februar 2021 die Düsseldorfer Merkur-Spielarena nicht mehr als Ausweichquartier für die marode Grotenburg nutzen konnte, war zunächst guter Rat teuer. Es musste eine neue drittligataugliche Spielstätte her. Fündig wurde man dann an der Grenze zu Niedersachsen in Lotte. Hier trug der KFC bis zum Saisonende seine Heimspiele aus. Gewinnen konnte er in diesem Stadion aber nur im letzten Spiel gegen Magdeburg, was auf dem Weg zum sportlichen Klassenerhalt aber sehr wichtig war. Dieser stellte sich nach Saisonende als wertlos heraus, weil die damaligen Verantwortlichen die Auflagen des DFB nicht erfüllen konnten oder wollten.

Info 197 Kilometer bis zum Stadion in Lotte Die Gemeinde Lotte liegt im Tecklenburger Land, gleich an der Grenze zu Niedersachsen, und hat 14.000 Einwohner. Die Sportfreunde tragen ihre Heimspiele in der Frimo-Arena aus, die am Lotter Kreuz liegt. Von Krefeld aus sind es 197 Kilometer, die Fahrzeit beträgt etwa zwei Stunden.

Nach dem Abstieg in die Regionalliga hatte die völlig neuformierte und auf dem letzten Drücker zusammengestellte Mannschaft große Startschwierigkeiten und konnte ihren ersten Saisonsieg im neuen Ausweichquartier in Velbert erst am 6. Oktober feiern. Und der Gegner beim 2:0-Erfolg an einem regnerischen Oktoberabend hieß Lotte.

Damals war Dimitry Voronov noch Trainer. Seit Anfang November steht mit Alexander Voigt ein neuer Übungsleiter an der Außenlinie. Er will natürlich den Erfolg seines Vorgängers wiederholen und die Punkte aus dem „echten“ Auswärtsspiel in Lotte mit nach Krefeld bringen. Einige Dinge sprechen auch klar für den KFC. Die Mannschaft geht durch den Spielausfall am Samstag in Wuppertal ausgeruht in die Partie und dürfte durch den 4:1-Heimsieg gegen Straelen vor zehn Tagen neues Selbstvertrauen getankt haben. Den Gastgebern steckt dagegen noch eine englische Woche in den Knochen. Am vergangenen Mittwoch unterlagen sie bei Rot-weiß Oberhausen mit 0:1 und mit dem gleichen Ergebnis ging auch das Spiel beim Abstiegskonkurrenten Wegberg-Beeck am vergangenen Samstag verloren.