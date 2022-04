Trotz langer Führung : Fortunas U23 verliert in Oberhausen mit 1:2

Trainer Nico Michaty.

Oberhausen Im Vergleich zur Vorwoche präsentiert sich die Regionalliga-Mannschaft am Freitagabend stark verbessert. Sie führt lange durch ein Tor von Georgios Siadas, gibt das Spiel dann aber innerhalb kürzester Zeit aus der Hand. So steht am Ende eine knappe Niederlage.

Schwärzer kann eine Serie nicht sein. Neun Mal waren Fortunas Regionalliga-Fußballer in ihrer Geschichte zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen, kein einziges Mal kehrten sie mit einem Sieg aus dem Stadion Niederrhein zurück. Und auch am Freitagabend konnte die „Zwoten“ diesen Bann nicht brechen. Obwohl sie sich im Vergleich zur Vorwoche beim ehemaligen Bundesligisten stark verbessert präsentierte und lange in Führung lag, setzte es eine knappe 1:2-Niederlage.

Trainer Nico Michaty hatte sich einen besonderen taktischen Kniff überlegt und seine Mannschaft mal wieder in einem 4-3-3-System aufs Feld geschickt. Damit Marcel Mansfeld im Zentrum des Dreierangriffs starten konnte, rückte Jungprofi Lex-Tyger Lobinger auf die rechte Außenbahn. Während Top-Scorer Tim Köther wie gewohnt die linke Flanke beackerte, startete dahinter das altbewährte Mittelfelddreieck: Tom Geerkens, Can Özkan und Oliver Fink. Das Trio hatte in der Hinrunde regelmäßig herausragende Leistungen gezeigt, zuletzt allerdings nur noch selten gemeinsam auf dem Platz gestanden.

Dass die „Zwote“ eine Weile benötigte, um die Änderungen zu verinnerlichen, überraschte nicht. Es fiel aber auch gar nicht ins Gewicht, denn in der Phase ihre Akklimatisation ging sie schon in Führung. Innenverteidiger Niko Vukancic führte einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie gedankenschnell aus, schickte Georgios Siadas auf die Reise – und dessen missratene Flanke senkte sich ins lange Eck. RWO-Keeper Justin Heekeren guckte verdutzt aus der Wäsche.

Vor allem über Lobinger kamen die Flingerner in der ersten Hälfte nach eigenen Ballgewinnen ein ums andere Mal flott hinter die Oberhausener Viererkette. Allerdings ließen die Hereingaben des 23-Jährigen die Genauigkeit vermissen; zumeist landeten sie auf der Tribüne oder blieben an einem Abwehrbein hängen. Unmittelbar vor dem Ziel trat Lobinger da schon deutlich gefährlicher in Erscheinung, scheiterte mit einem wuchtigen Abschluss aber an Heekeren.

Die Hausherren hingen indes völlig in der Luft, sodass ihre Anhänger sie zur Halbzeit mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedeten. Exakt zwei Torschüsse hatten sie zuvor zustande gebracht: Beim ersten Mal parierte Fortuna-Torwart Dennis Gorka in Weltklasse-Manier gegen Jan-Lucas Dorow, beim zweiten konnte er einen abgeblocken Versuch von Hüseyin Bulut entspannt aufnehmen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahm Oberhausen dann die Spielkontrolle, doch die „Zwote“ verteidigte zunächst leidenschaftlich und diszipliniert. Siadas grätschte eine Flanke von Shaibou Oubeyapwa ab, Takashi Uchino warf sich in einen Schuss von Sven Kreyer. Auch die nächste RWO-Chance machte der bärenstarke Siadas zunichte, bevor bedrohliche Gefahr entstand, indem er den Abschluss von Anton Heinz blockte. Wenig später war die Gegenwehr der Flingerner gebrochen: Einige Augenblicke lang ging es deutlich zu schnell für die Michaty-Elf, und der eingewechselte Vincent Boesen erzielte den Ausgleich.

