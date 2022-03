Versagen der Stadt : Grotenburg-Desaster kostet KFC Uerdingen neun Millionen Euro

Meinung Krefeld Am 1. April liegt die Grotenburg seit 1911 Tagen brach. In knapp vier Jahren ist es nicht gelungen, das Stadion herzurichten. Ähnlich groß wie die Versäumnisse ist die Zahl der Ausreden. Den Uerdinger Verein hat es schon rund neun Millionen Euro gekostet.

Am Freitag ist der 1. April. Doch für einen Aprilscherz ist die Sache viel zu ärgerlich, zu traurig, zu skandalös. Seit fast vier Jahren liegt das Stadion Grotenburg brach. Am 5. Mai 2018 fand dort das bislang letzte Fußballspiel statt. Damals besiegte der KFC Uerdingen den Wuppertaler SV 4:0 und träumte vom Aufstieg in die Dritte Liga. Dem Aufstieg folgte inzwischen der Abstieg, der aber weit weniger schlimm ist als der Albtraum Grotenburg.

Leidtragender für all die Versäumnisse und Schludrigkeiten ist der KFC Uerdingen. Er ist der einzige Verein in Deutschland (wahrscheinlich sogar in Europa), der seit vier Jahren kein Fußballspiel in seiner Heimatstadt austragen kann. Das hat für den Klub katastrophale, existenzbedrohliche Folgen. Dem Verein sind in den vier Jahren rund fünf Millionen Euro Mietkosten in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert entstanden. Er ist aus der Dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen und wird nun in die Oberliga durchgereicht. Ein Drittel seines jetzigen Etats geht für die Miete in Velbert drauf. Er hat zudem enorme Zuschauergelder, Marketing- und Merchandisingeinnahmen eingebüßt. Auch diese Summe dürfte zwischen drei und vier Millionen Euro liegen. Der Imageverlust und die Entfremdung vom Publikum sind nur schwer zu beziffern.