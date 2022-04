His-Törchen – die etwas andere Gegnervorschau : Diese schwarze Serie bringt Hansa mit zur Fortuna

Serie Düsseldorf Fortunas Gegner im Freitag-Heimspiel, der FC Hansa Rostock, ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Viermal in Folge haben die Mecklenburger jetzt gewonnen – aber es gibt eine andere Rostocker Serie, die den Düsseldorfer Fans weit mehr Hoffnung machen dürfte.

Von Andreas Götz

Für Fortuna stehen die Wochen der Wahrheit auf dem Programm. Trotz sieben Spielen ohne Niederlage gelang es dem Team von Neu-Trainer Daniel Thioune nicht, sich vorzeitig entscheidend aus dem Abstiegskampf abzusetzen. Viel zu oft verschenkten die Landeshauptstädter sicher geglaubte Siege – zuletzt gleich dreimal in Folge.

Anders der Freitag-Gegner (18.30 Uhr) von der Ostsee-Küste. In den letzten vier Begegnungen nahm Hansa Rostock alles an Punkten mit, was die Liga zu bieten hatte. Eine blitzsaubere Bilanz von zwölf Zählern katapultierte die Hansestädter auf den 11. Platz der 2. Bundesliga und nährt damit die Hoffnungen, auch in der kommenden Saison Bundesliga-Fußball spielen zu dürfen.

In der bevölkerungsreichsten Stadt in Mecklenburg-Vorpommern zählt das Herz und nicht das große Geld. Mit einem der billigsten Kader der 2. Bundesliga hat Hansa die Fans bisher mit absoluter Leidenschaft überzeugt, nachdem man in der Universitätsstadt jahrelang vergeblich versucht hatte, den Weg zurück ins Unterhaus des deutschen Fußballs zu finden.

Das Hinspiel: Genau diese Hansa-Tugenden ließen Fortuna beim Hinspiel mit 1:2 (0:1) scheitern. Am 31. Oktober trafen die Düsseldorfer auf eine Rostocker Mannschaft, die vom Anpfiff weg durch Einsatz und Willen glänzte. Fortuna wirkte hingeben über weite Strecken der Partie pomadig. Die erste Quittung gab es nach 20 Spielminuten. Hajo Behrens fiel ein abgewehrter Ball an der Strafraumgrenze auf den Schlappen, und der Hansa-Kapitän setzte das Spielgerät mit einem satten Schuss in den Winkel.

Während der Halloween-Abend immer näher rückte, kam Fortuna fast wie die Jungfrau zum Kinde zum Ausgleich nach 57 Spielminuten durch Khaled Narey. Schien es nun, als könnte tatsächlich noch etwas für die Rot-Weißen gehen, erstickte dies ein Handspiel von Marcel Sobottka im Strafraum im Keim. Baxter Bahn verwandelte sicher (74.) zum 2:1-Endstand.

Die Heimbilanz …sollte Fortuna in ihrem Glauben bestärken, diese wichtige Partie erfolgreich bestreiten zu können. Zwar werden die Gäste mit breiter Brust in der Arena antreten, doch sollten sie sich im Vorfeld mit der Statistik beschäftigt haben, könnte dies ihre Euphorie bremsen: Hansa konnte noch nie in Düsseldorf gewinnen.

Die deutsche Wiedervereinigung bracht die beiden Klubs 1992 erstmals in Stockum als sportliche Gegner auf den Platz – und das gleich dreimal! Sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga, gab es nach 90 Minuten eine Punkteteilung. Nur eine Woche nach der ersten Zweitliga-Begegnung, traf man erneut in Düsseldorf aufeinander – diesmal im DFB-Pokal. Das dritte Treffen gewann Fortuna im Elfmeterschießen mit 5:2.

Insgesamt gab es neben dieser einen Pokalbegegnung noch insgesamt sieben weitere Partien nahe des Rheinufers. Dabei trennten sich die Klubs in der Beletage in allen drei Matches mit einem Unentschieden, zweimal blieb es dabei sogar torlos. In vier Zweitliga-Duellen siegte Fortuna dreimal, einmal teilte man sich die Punkte.

Das Spiel der Spiele …beendete die Saison 2009/2010 mit wechselnden Gefühlslagen. Während Fortuna, nach jahrelanger Abstinenz vom überregionalen Fokus der Öffentlichkeit, ihre erste Zweitliga-Saison vor 37.407 Fans zu Recht feiern durfte, standen auf der anderen Seite des Spielfeldes fassungslose Rostocker, für die es nur zu Relegationsplatz 16 reichte.

Nach einer verteilten Anfangsphase nahmen nicht die Spieler das Heft des Handels in die Hand, sondern die zahlreich mitgereisten Hansa-Fans. Ihr „Feuerwerk“ veranlasste den Unparteiischen, gleich für 18 Minuten die Partie zu unterbrechen. Sekunden nach der Unterbrechung zimmerte Fortunas damaliger Newcomer Marcel Gaus die Kugel nach einer Ecke ins Rostocker Tor (10.). Bamba Anderson zeigte nach einer guten halben Stunde seine fußballerischen Qualitäten und beendete sein herrliches Solo mit der 2:0-Pausenführung.

Nach dem 2:1-Anschlusstreffer durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tim Sebastian (50.) wollte die Kogge noch einmal die Segel setzen, doch Martin Harnik und beendete nur sechs Minuten später mit dem 3:1 die letzten Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt.