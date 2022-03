Zehn Punkte aus fünf Spielen : Das Erfolgsrezept von KFC-Trainer Alexander Voigt

Seit Alexander Voigt Trainer des KFC Uerdingen ist, geht es Stück für Stück voran. Das ist durchaus nicht selbstverständlich. Wie es der ehemalige Bundesligaspieler geschafft hat, ein wettbewerbsfähiges Team zu formen.

Eigentlich hätte er als Malocher besser zum FC Schalke 04 oder Borussia Dortmund gepasst. Doch Alexander Voigt war in Köln geboren und aufgewachsen. Fast zwei Jahrzehnte hat er für den 1. FC seine Schuhe geschnürt. In Müngersdorf hat er sein erstes Bundesligaspiel absolviert und sein einziges Bundesligator erzielt: am 20. August 2000 beim 4:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Er war nie der filigrane Techniker, sondern eher einer, der sich und seine Gegner nicht schont. Eines hat er aber früh gelernt und verinnerlicht: Dass man sich Erfolge auch erarbeiten kann. So ist er gleich vier Mal in die Bundesliga aufgestiegen: dreimal mit dem 1. FC Köln (2000, 2003, 2005), einmal mit Borussia Mönchengladbach (2008).