Erstes Heimspiel des KFC Uerdingen nach vier Jahren : Neustart des Fußballs in der Grotenburg

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 9 Bilder Uerdingen spielt seit 50 Jahren in der Grotenburg

Krefeld Vier Jahre nach der Schließung des Stadions aus Sicherheitsgründen spielt der KFC Uerdingen am 23. April wieder in der Grotenburg. Zum Thema Förderantrag wehren sich die Verantwortlichen bei der Stadt gegen den Eindruck, sie seien die „Deppen der Nation“.

Nach einem letzten Ortstermin mit Polizei, Feuerwehr, Bauaufsicht, KFC Uerdingen und dem Westdeutschen Fußballverband ist am Freitagvormittag die Entscheidung gefallen: In der Grotenburg darf wieder Fußball gespielt werden. Das erste Spiel ist am Samstag, 23. April, vor 2000 Zuschauern. Die vom Rat beschlossene Sanierung könne nun zügig angegangen werden, kündigte Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, an. Stadtdirektor Markus Schön verteidigte die Stadt gegen den Vorwurf, der Förderantrag für die Sanierung sei wegen Versäumnissen der Stadt abgelehnt worden. Er warf im Gegenzug der für den Förderantrag zuständigen Behörde vor, die Stadt viel zu lange hingehalten und ihr nicht reinen Wein über die Förderaussichten eingeschenkt zu haben.

„Es freut mich, dass am 23. April wieder in der Grotenburg gespielt wird. Wenn es jetzt wieder echte Heimspiele für den KFC gibt, dann ist das ein schönes Signal“, sagte Schön und betonte die gute Zusammenarbeit mit der neuen KFC-Führung Damien Raths und Andreas Scholten. Besonderen Dank richtete er auch an die Grotenburg Supporters, die an der Grotenburg weitergearbeitet haben, als die Stadt zum Nichtstun verdammt war, weil sie auf den Förderbescheid wartete – ein Beginn der Arbeiten wäre förderschädlich gewesen, zwei Anträge der Stadt auf einen vorzeitigen Beginn der Arbeiten blieben laut Stadt unbeantwortet vom Projektträger in Jülich, der für den Bund den Förderantrag bearbeitete.

Info Der Vorverkauf für die Grotenburg Der Vorverkauf für das Spiel am 23. April gegen Homberg beginnt am Freitag, 8. April, für Mitglieder des KFC Uerdingen. Ab Montag, 11. April, 14 Uhr, startet der freie Vorverkauf für alle an den üblichen Vorverkaufsstellen. Das zweite Heimspiel ist am 7. Mai; es geht gegen die Zweite Mannschaft von Schalke. Der Vorverkauf für dieses Spiel wird noch bekannt gegeben.

2000 Zuschauer sind nun vorerst zugelassen. Genutzt werden könnten zum einen die Sitzplätze der Blöcke K und L der Haupttribüne, berichtet KFC-Vorstand Andreas Scholten. Skurriles Detail: Da noch keine Sitzschalen montiert sind, bekommen die Zuschauer Sitzkissen, die nach dem Spiel wieder abgegeben werden sollen. Bei den Stehplätzen ist ein Block in der Westkurve für Zuschauer freigegeben.

Auch wenn der Verein nur begrenzt Karten verkaufen kann, ist die Wiedereröffnung der Grotenburg extrem wichtig. „Wir sind sehr, sehr, sehr froh, dass es jetzt soweit ist“, sagt dann auch der KFC-Vorsitzende Damien Raths und betont, dies sei nicht nur schön, sondern auch lebensnotwendig für den Verein. „Wir können uns jetzt beim Ticketing, beim Marketing, bei der Vermarktung überhaupt ganz anders aufstellen.“ Scholten ergänzt: „Wir starten eine Back-home-Kampagne; die Rückkehr-Fanartikel gibt es pünktlich zum ersten Spiel.“

Ausführlich ging Schön auf den Verdacht ein, die Stadt habe den Förderantrag nicht richtig vorangetrieben. Er wisse um die Kritik in den Sozialen Netzwerken, „es wird davon gesprochen, dass wir die Deppen der Nation sind“, sagte er. Doch er weist den Eindruck zurück.

Er wirft im Gegenzug dem Projektträger in Jülich vor, die Stadt viel zu lange darüber im Unklaren gelassen zu haben, dass das Stadionprojekt „Drittligatauglichkeit herstellen“ nicht in den Förderrahmen passe. „Wenn Jülich von Anfang an massive Zweifel an der Förderfähigkeit hatte, warum haben die das nicht von Anfang an klar gesagt? Wenn doch das Grotenburg-Projekt so weit weg war vom Förderrahmen, warum hat man uns so lange hingehalten? Hätte es eine klare Kommunikation gegeben, dann hätten wir nicht ewig hingewartet und hingehofft.“

Dazu kamen aus Sicht Schöns lange Wartezeiten zwischen den Einzelkontakten. Allein zwischen dem vorläufigen positiven Signal vom Bund (9. September 2020) und dem ersten Koordinierungsgespräch sei ein dreiviertel Jahr verstrichen. Bei der Frage nach der Nutzung des Stadions durch die Allgemeinheit habe Jülich den Akzent erst auf eine kulturelle Nutzung gelegt, dann auf Schulen und den Breitensport. Man habe dann einen Nutzungsplan für die ganze Woche vorgelegt, „von acht Uhr morgens bis 17 Uhr“, mit Schulsport auf den Kunstrasenplätzen, mit Spielen der KFC-Jugend U17 und U19, mit Spielen der Krefeld Ravens. Alles reichte dann doch nicht, weil offenbar der Punkt Drittligatauglichkeit zu sehr gegen eine Förderung sprach. „Ich fühle mich schlecht beraten, das ist nicht der Umgang unter Behörden, den ich mir wünsche“, sagte Schön. Das lange Verfahren habe die Stadt letztlich auch Geld gekostet, weil mittlerweile die Baukosten davonliefen.

Wie geht es jetzt weiter mit der Grotenburg?

Am 26. April ist eine gemeinsame Sitzung von Sport- und Betriebsausschuss des Zentralen Gebäudemanagements. Noch steht der Ratsbeschluss, die Grotenburg für 16,3 Millionen Euro drittligatauglich zu machen. Ausschreibungen und Vergaben könnten zügig erfolgen, betonte Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements. Die Arbeiten könnten im Sommer beginnen und Anfang 2023 beendet sein.