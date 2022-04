Letzte Heimspiel in Velbert : So will der KFC gegen Aufstiegsaspirant Köln den Aufwärtstrend fortsetzen

Im Hinspiel in Köln tauchten die Uerdinger wie hier nur selten vor dem Tor der Gastgeber auf und unterlagen am Ende mit 0:4. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Gegner Fortuna Köln kämpft um seine letzte Chance, in den Aufstiegskampf der Fußball-Regionalliga einzugreifen. Wahrscheinlich ist Samstag der letzte Auftritt der Uerdinger in Velbert. Dann geht es endlich zurück in die Grotenburg.

Es ist ein in mehrfacher Hinsicht besonderes und bedeutendes Heimspiel, das der KFC Uerdingen am Samstag um 14 Uhr gegen den SC Fortuna Köln bestreitet. Besonders, weil nach der Absichtserklärung von Stadt und Verein mit dieser Partie die fast vierjährige Odyssee durch die Ausweichheimspielorte Duisburg, Düsseldorf, Lotte und eben Velbert endet. Nach 17 Regionalligapartien der laufenden Saison 21/22 als Gast des SC Velbert werden die zwei noch folgenden Heimpartien gegen Homberg und Schalke II wieder in der Grotenburg gespielt – wenn auch unter Baustellenbedingung.

Bedeutsam ist die Partie aber auch in sportlicher Hinsicht. Fünf Punkte – bei sieben noch zu absolvierenden Partien – liegt Köln hinter dem Führungsduo von Essen und Münster. Will der Kultklub aus dem Kölner Süden also noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen, muss er beim Kellerkind Uerdingen einfach gewinnen, sich keinen Ausrutscher leisten. Mit 18 Siegen war Fortuna Köln genauso häufig erfolgreich, wie Uerdingen in dieser Spielzeit verlor.

Für Spannung sorgt natürlich, dass Kellerkind Uerdingen in den vergangenen sechs Partien – endlich – seine Regionalligatauglichkeit unter Beweis gestellt hat. 13 Punkte bei nur einer Niederlage – und die in Essen – sprechen da eine eindeutige Sprache. Trotzdem, elf aufzuholende Punkte in sieben Partien sind immer noch eine Herkulesaufgabe. „Und wenn wir die stemmen wollen, müssen wir auch einmal einen der Big Five schlagen“, sagt KFC-Trainer Alexander Voigt im Vorfeld der Partie gegen den Tabellendritten.

Vergrößert werden seine Chancen auf so einen Sieg dadurch, dass ihm in den zuletzt verletzten beziehungsweise erkrankten Shun Terada und Tim Brdaric zwei Leistungsträger wieder zur Verfügung stehen „Shun ist zwar noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber wird ebenso zum Kader gehören wie Tim, der das freitägliche Trainingsprogramm problemlos absolvieren konnte“, berichtet Voigt.

Besonders Winterneuzugang Brdaric wusste bei seinen bisherigen Einsätzen stets zu überzeugen. Ein Mann also für die Startelf? Da wird Voigt etwas nachdenklich. „Tim ist ein groß gewachsener Spieler, von denen auch Köln einige in seinen Reihen hat. Das würde passen“, so Voigt. Allerdings würde ein Startelfeinsatz von Brdaric das in Lotte mit 1:0 siegreiche Team verändern. Etwas, das man laut englischer Fußballlehre nicht tun sollte. „Am Samstag werde ich mal hören, was mein Bauch sagt“, lacht Voigt.

Voigt, obwohl in Köln geboren und dort auch fußballerisch groß geworden, hatte nie Kontakt zu Fortuna Köln – „wenn, dann immer nur als Spielgegner“. Trotzdem bringt die Partie aber auch ihm ein Wiedersehen mit einem Bekannten. Denn Fortunas Trainer Alexander Ende ist Mannschaftskamerad von Voigt, wenn es um Spiele der Traditionsmannschaft des 1. FC Köln geht.