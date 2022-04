Trotz drohendem Abstieg : KFC Uerdingen beantragt Regionalliga-Lizenz

Der Vorstand hat nach eigenem bekunden die Unterlagen zur Lizenzvergabe fristgerecht und vollständig beim Verband eingereicht. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der KFC Uerdingen gibt die Hoffnung nicht auf, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga spielen zu können. Fristgerecht beantragt der Traditionsverein beim Westdeutschen Fußballverband die Lizenz für die Saison 2022/23.

Kaum hatte der Frühling mit viel Sonne und warmen Temperaturen Einzug gehalten, meldete sich der Winter noch einmal zurück. Mit frostigen Temperaturen und Schneefall sorgte er in der Nach zum Samstag dafür, dass das Stadion am Zoo in Wuppertal nicht spielfähig war. Die Partie zwischen dem Wuppertaler SV und dem KFC Uerdingen wurde abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt haben die Uerdinger, die 14 Punkte hinter dem rettenden 15. Platz stehen, immer noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil, hinter den Kulissen wird bei den Uerdingern fleißig weiter gearbeitet. So wurde jetzt beim Westdeutschen Fußballverband die Zulassung zur Regionalliga West für die kommende Saison beantragt. Alle erforderlichen Dokumente seien dem Verband fristgerecht übermittelt worden, heißt es. Die organisatorischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Klassenerhalt seien getroffen, sodass der Fokus nun darauf läge, möglichst viele Punkte aus den noch verbleibenden acht Partien zu sammeln, um so möglichst viele Plätze gut zu machen. Insgeheim hofft manch einer in Uerdingen darauf, dass, selbst wenn es nicht zu Platz 15 reichen sollte, ein Verein zurück zieht oder keine Zulassung erhält.

Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr bietet sich dem KFC im Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte die nächste Möglichkeit, weiteren Boden gut zu machen. Die Begegnung war am 20. Februar nach heftigen Regenfällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Lotte ist Drittletzter und braucht dringend einen Sieg, um Anschluss zu halten. Der KFC kann mit einem Dreier bis auf drei Punkte an die Ostwestfalen heran kommen.