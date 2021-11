Samstag kommt Münster : KFC Uerdingen ist Siebter in der Zuschauertabelle

Fast 1.200 Zuschauer besuchen im Schnitt die Heimspiele des KFC in Velbert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Sportlich trägt der KFC Uerdingen die Rote Laterne der Fußball-Regionalliga, zudem befindet er sich im Insolvenzverfahren. Doch wirtschaftlich geht es dem Klub gut. Dafür sorgen Hauptsponsor Biolectra und die Fans.

Die Situation ist doch irgendwie schräg. Die Pleite gegangene Fußball GmbH hat beim Stammverein KFC Uerdingen die Insolvenz verursacht. Das Verfahren läuft, weshalb den Blau-Roten der Abzug von neun Punkten droht. Das ist ein Zähler mehr, als der Tabellenletzte derzeit auf dem Konto hat. Und dann wird es besonders komisch: Die Kasse des KFC ist gut gefüllt. Das liegt daran, dass im Sommer finanziell ein Schnitt gemacht wurde, in Biolectra ein Trikotsponsor hinzu kam und bislang knapp 1.200 Zuschauer die Heimspiele in Velbert besuchten. Damit liegt der Traditionsverein in der Zuschauertabelle auf Rang sieben hinter Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV und Fortuna Köln.

Auch am Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Preußen Münster wird wieder eine vierstellige Zuschauerzahl erwartet. Vier Mal hat der KFC Uerdingen in dieser Saison bei seinen Heimspielen die Marke von 1.000 Fans geknackt, vier Mal hat er sie verfehlt. Am Samstag wird er sie zum fünften Mal knacken. Noch gilt die 3G-Regel, ab Montag 2G – bei den Kontrollen bedeutet das keinen Mehraufwand und die Zuschauer fühlen sich noch sicherer.

Hingegen wurde die für den kommenden Samstag geplante „KFC & Friends“-Party wird aufgrund der aktuellen Corona-Situation ins kommende Frühjahr verschoben. Ein genauer Termin wird noch kommuniziert. Bereits gekaufte Tickets behalten auch für den Ausweichtermin ihre Gültigkeit, können aber bis zum 30. November an der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Der KFC und die Gastronomie im Sportpark Oppum hatten im Vorfeld alles dafür getan, die Veranstaltung so „Corona-Sicher“ wie möglich zu gestalten. Dennoch wurde gemeinsam beschlossen, Mannschaft und Fans nicht diesem dennoch vorhandenen Risiko aussetzen zu wollen.

