Gegen Homberg : KFC Uerdingen spielt Remis beim Debüt von Trainer Voigt

KFC-Coach Alexander Voigt. Foto: Arnulf Stoffel

Krefeld Kein Sieg zum Einstand für den neuen KFC Trainer Alexander Voigt. Im Kellerduell des Vorletzten Homberg gegen den Letzten KFC, trennten sich beide Mannschaften 1:1.

Beim KFC waren bei der Partie beim VfB Homberg gleich zwei Dinge neu. Erstmals in dieser Spielzeit liefen die Uerdinger in komplett neuen Shirts auf, geschuldet den Farben der Kluft des Gegners. Und dann war da ja noch das Debüt des neuen Cheftrainers Alexander Voigt, dem Ordnung und Disziplin besonders wichtig sind. „Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir eine gute Organisation haben, dass jeder auf seiner Position genau weiß, was er zu tun und vor allem zu lassen hat. Positionsdisziplin ist bei mir ein großes Thema“, hatte er im Vorfeld der Partie von seinen Jungs gefordert. Eine Botschaft, die aber scheinbar noch nicht bei jedem Uerdinger Spieler angekommen war, denn ausgerechnet der erfahrene Jesse Sierck leistete sich in der 65. Minute eine Undiszipliniertheit, als er direkt vor den Augen des Schiedsrichters seinen Gegenspieler nachtrat und folglich mit Rot des Feldes verwiesen wurde.

Taktisch wählte der neue Mann an der Seitenlinie ein 4-1-4-1 System, mit Shun Terada als einzige Spitze.

Den ersten Aufreger gab es bereits vor dem Anpfiff als aus dem Uerdinger Fanblock massiv Pyrotechnik gezündet wurde, was Schiedsrichter Alexander Schuh dazu veranlasste, die Partie mit mehrminütiger Verspätung anzupfeifen. Für den in der Insolvenz steckenden Verein dürfte die voraussichtliche Geldstrafe, die der Verband verhängen wird, eine Hypothek sein. Dafür lief es auf dem Rasen umso besser für die Uerdinger, denn bereits in der 17. Spielminute gingen sie durch einen von Marco Cirillo verwandelten Handelfmeter in Führung. Und auch in der Folge dominierten die Gäste das Spielgeschehen. Die Handschrift des neuen Trainers, der Wert auf eine stabile Defensive legte, war schon zu sehen. Anders als in den letzten Partien erarbeiteten die Uerdinger sich so auch immer wieder gefährliche Freistoßsituationen.

In der zweiten Halbzeit bot sich nach dem Platzverweis den etwa 800 Zuschauern ein gänzlich anderes Bild,. Denn nach der Unterzahl waren die Uerdinger nur noch darauf bedacht, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Für numerischen Gleichstand war dann ab der 79. Minuten gesorgt, als Hombergs Tim Wendel den frei durchbrechenden Terada nur durch eine Notbremse zu stoppen zu wusste. Dass es am Ende doch nur zu einem Punkt reichte, lag an Kingsley Helmut Marcinek, der fünf Minuten vor Abpfiff aus dem Gewühl heraus den nicht unverdienten Treffer zum 1:1 erzielte.

Statistik:

KFC: Jovic - Schlösser, Kadiata, Sierck, Prodanovic - Baba -

Kretschmer, Cirillo (58. Fladung), Jensen (88. Mallek), Neiß (58. Klossek) - Terada

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Sierck (65.) wegen Nachtretens., Rote Karte für Tim Wendel (79.) wegen Notbremse.

Tore: 0:1 (17.HE) Cirillo, 1:1 (85.) Marcinek

Schiedsrichter: Alexander Schuh

Zuschauer: 800