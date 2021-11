Handball, Verbandsliga : Langenfelder Handballer stellen um auf 2G-Regel

Thorsten Scholl ist Handball-Abteilungsleiter der SG Langenfeld und Trainer der Reserve. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die SG Langenfeld will ein Zeichen setzen und lässt deshalb ab der Verbandsliga-Partie ihrer Reserve-Handballer am Samstag nur noch Besucher mit einem 2G-Status in die Halle. Bei den Aktiven muss es sogar 2Gplus sein.

Die Handball-Abteilung der SG Langenfeld (SGL) verschärft die Sicherheitsmaßnahmen bei ihren Heimspielen. Ab der Partie der zweiten Mannschaft am kommenden Samstag (16.30 Uhr) gegen die Cronenberger TG gilt im kompletten Seniorenbereich für die Zuschauer die 2G-Regelung. Zutritt in die Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium erhalten also nur noch gegen das Coronavirus geimpfte sowie genesene Fans. Bei Kindern bis 18 Jahren reicht die Vorlage eines Schülerausweises.

„Nach Absprache mit den Mannschaftsverantwortlichen und dem gesamten Umfeld haben wir diese Entscheidung getroffen. Wir wollten ein Zeichen setzen“, sagt Thorsten Scholl, der Trainer der zweiten Mannschaft (Verbandsliga). Bei den Zuschauern auf das sogenannte 2Gplus-Prinzip (genesen oder geimpft plus jeweils getestet) umzustellen, war noch keine Option. Die SGL empfiehlt bislang lediglich, einen tagesaktuellen Schnell- oder PCR-Test zu absolvieren.