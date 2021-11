1:1 gegen Fortuna Düsseldorf II : KFC Uerdingen beendet seine Niederlagenserie

Velbert Der KFC Uerdingen war einem möglichen Sieg so nahe wie seit Wochen nicht. Doch er nutzte seine Chancen nicht und musste sich am Ende gegen Fortuna Düsseldorf II vor 694 Zuschauern mit einem 1:1 begnügen. Ein Teilerfolg.

Kann der KFC Uerdingen in der Regionalliga mithalten? Verfügt er über eine Mannschaft, die den Klassenerhalt erreichen kann? Der Sportliche Leiter Patrick Schneider, der den Kader zusammengestellt hat, ist davon überzeugt. Weil die Leistungen ihn in seiner Auffassung nicht bestärkt haben, musste Trainer Dmitry Voronov nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gehen. Hat die Maßnahme den gewünschten Effekt? Gegen Fortuna Düsseldorf II gab es dank einer deutlichen Leistungssteigerung ein 1:1 (1:0). Der Punktgewinn fühlte sich jedoch nicht gut an – zu wenig.