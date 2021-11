Neu-Trainer Alexander Voigt enttäuscht : Warnstufe Rot für den KFC Uerdingen

Krefeld Der Lucky Punch mithilfe des neuen Trainer Alexander Voigt bleibt aus, weil die Uerdinger beim 1:1 in Homberg in alte Muster verfallen. Dafür stehen beispielhaft der Platzverweis und der späte Gegentreffer.

„Wir hatten jeden Tag darüber gesprochen, dass wir das Spiel gewinnen wollen“, sagt der Coach, noch bevor er am Sonntag wieder den Trainingsplatz betritt. „Deshalb habe ich schlecht geschlafen und bin auch jetzt noch nicht so richtig drüber hinweg.“

Trotz aller Enttäuschung gibt Voigt jetzt natürlich nicht auf. Dem früheren Abwehrspieler mit dem großen Kämpferherz verdunkeln Frust und Ernüchterung keineswegs den Blick. Er sieht trotz des Dämpfers Möglichkeiten einer Verbesserung. Deshalb hält er fest: „Die Mannschaft lebt. Es ist keine Mannschaft, die sich aufgibt oder hängen lässt. Dass sie auch enttäuscht ist, wenn sie ein Gegentor kassiert, verstehe ich. Sie hat alles raus gehauen, was im Tank drin war, aber das ist nun einmal nicht das, was für 90 Minuten reicht. Das ist ein großes Problem.“

Für eine Stunde hat es gereicht. Da führte der KFC durch einen von Marco Cirillo verwandelten Handelfmeter mit 1:0. Doch dann sah Jesse Sierck die rote Karte. Der Schiedsrichter hat gesehen, wie der Uerdinger seinen Gegenspieler vor die Brust schlug. Der des Feldes verwiesene Verteidiger sieht das völlig anders. „Es war keine Tätlichkeit. Er schießt mich aus einem Meter an, ich berühre ihn leicht mit der Schulter“, sagt Sierck, der dennoch Reue zeigt: „Trotzdem war es total unnötig, ich darf erst gar nicht in solche Situationen kommen, dass sowas passieren kann.“ Der Homberger Druck wurde größer und in der Schlussphase fiel der Ausgleich.

„Eine Führung zu verwalten, das geht nicht, wenn man nicht die Körner dafür hat, und in der Regionalliga geht das gegen diese Gegner nicht gut“, sagt Voigt. „Ich bin ein Freund von mutigem Fußball und wenn ich 1:0 führe, will ich das zweite. Ich habe versucht, die Mannschaft nach vorne zu schicken, aber sie verfällt in ein altes Muster, wo sie das 1:0 verteidigen will und hofft, und das ist ein ganz schlechter Ratgeber, über die Zeit zu kommen. Das funktioniert nicht. Das müssen wir dringend abstellen.“ Voigt muss einiges abstellen und neu aufstellen. Er hat viel Arbeit und wenig Zeit.