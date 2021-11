Ex-Profi Voigt neuer Trainer in Uerdingen : „Zeit der warmen Worte ist vorbei“

Der neue Trainer Alexander Voigt (2.v.r.) wurde am Montag im Parkhotel Krefelder Hof vorgestellt. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der ehemalige Bundesliga-Profi trainierte bis Ende Dezember den Wuppertaler SV. Er ist fest davon überzeugt, dass er mit Uerdingen in der Fußball-Regionalliga bleiben kann. Seit Vertrag gilt auch im Falle des Abstiegs für zwei Jahre.

Die Überraschung war am Montag um 12 Uhr im Mercure Hotel Krefelder Hof groß, als nicht der im Vorfeld gehandelte Marcus John als neuer Trainer des KFC Uerdingen vorgestellt wurde, sondern Alexander Voigt. Der langjährige Bundesliga-Profi, der zuletzt den Wuppertaler SV in der Fußball-Regionalliga West trainiert hat, erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23, der auch im Falle des Abstiegs in die Oberliga Gültigkeit besitzt.

Der 43-jährige Kölner absolvierte unter anderem für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach insgesamt 288 Erst- und Zweitligaspiele. Als Trainer war er zunächst als Assistent in Siegen und bei Fortuna Sittard (Eredivisie) tätig, bevor er die SSVg Velbert in der Oberliga und den Wuppertaler SV in der Regionalliga trainierte. Mit dem KFC will er natürlich den Abstieg verhindern: „Ich freue mich, dass ich hier bin. Alle hoffen, dass der KFC wieder erfolgreicheren Fußball spielt und das Ziel, was noch nicht zu weit weg ist, erreichen kann.“

Info Noch keine Entscheidung über den Punkteabzug Insolvenzverwalter Christoph Niering informierte am Montag über den Stand des Insolvenzverfahrens. Er gehe davon aus, dass die Gläubiger am 17.12. dem Insolvenzplan zustimmen werden und das Verfahren zu Beginn der Rückrunde abgeschlossen ist. Zum drohen Neun-Punkte-Abzug sagte er: „Wir sind jetzt beim Verbandsgericht. Das wird nicht mehr einvernehmlich entschieden werden können.“ Der Verhandlungstermin steht noch aus.

Er habe im Vorfeld gute Gespräche mit dem Vorsitzenden Damien Raths und dem Sportlichen Leiter Patrick Schneider, den er schon etwas länger kennt, geführt: „Ich habe gesagt, wie ich die Aufgabe angehen würde, was ich für eine Vorstellung habe und dass ich glaube, den KFC da unten herauszuführen. Wir haben uns dann ausgetauscht und sind zum Glück zusammengekommen.“

Zu seinen Eindrücken von der Mannschaft, die er sich in einigen Spielen per Video über 90 Minuten angeschaut habe, sagte Voigt: „Da ist ein Team, dass lebt und sich noch nicht abgeschrieben hat. Die Spieler merken, wenn noch an gewissen Schräubchen gedreht wird, dass sie dann mehr Spiele gewinnen können. Das ist jetzt meine Aufgabe. Das wird harte Arbeit. Die Mannschaft wird ans Arbeiten kommen, das kann ich garantieren. Die Zeit der warmen Worte ist vorbei.“

Als harter Arbeiter war er als Spieler bekannt und gehörte in seiner Karriere fast immer zur Startelf. So wie am 25.Oktober 1998, als er in der 2. Bundesliga mit dem 1. FC Köln in der Grotenburg zu Gast war. „Das war ein sehr schweres Spiel“, erinnerte sich Voigt am Montag. Beim 2:2 (2:1) vor 8374 Zuschauern drehten die Uerdinger vor der Pause nach 0:1-Rückstand durch zwei Treffer von Dirk van der Ven das Spiel, mussten aber in der 80. Minute noch den Ausgleich hinnehmen.

Der neu Trainer betonte deutlich, er sei ein Verfechter von Disziplin und Ordnung, nicht nur auf dem Platz: „Die ganzen Platzverweise und persönlichen Strafen gilt es abzustellen.“ Es gehe auch darum, eine Struktur zu schaffen, wo sich jeder Spieler wieder findet, ideal auf seiner Position eingesetzt wird und seine Stärken ausspielen kann: „Was war, interessiert mich nicht, sondern nur, was jetzt kommt. Und das werde ich ab morgen mit der Mannschaft angehen.“ Dabei liege der Fokus auch gleich auf dem Spiel am Samstag gegen den VfB Homberg. Voigt betonte, dass er die Spieler des Teams gut kenne: „Ich kenne auch ihre Vergangenheit. Mit dem einen oder anderen hatte ich schon persönlich Kontakt, weil ich ihn zu Vereinen holen wollte, für die ich gearbeitet habe. Daher bin ich gut vorbereitet.“

Die Verantwortlichen des KFC sind davon überzeugt, mit Voigt die richtige Wahl getroffen zu haben: „Bereits in den ersten Gesprächen hatte Alexander Voigt ganz klare Ideen und Ansätze für die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler. Das hat uns sehr beeindruckt. Mit seiner Erfahrung als Spieler und Trainer sowie seiner Mentalität passt er hervorragend in unser Anforderungskonzept. Er ist ein Trainer, der unserer jungen Mannschaft Struktur verleihen und einen Schub geben kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und glauben fest daran, dass wir mit ihm im Abstiegskampf angreifen werden“, so die Worte von Damien Raths in einer Pressemitteilung des KFC. Der Vorsitzende trat am Wochenende einen lange geplanten Urlaub an.