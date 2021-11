Nachfolger von Voronov : Alexander Voigt ist der neue Trainer beim KFC Uerdingen

Krefeld Der KFC Uerdingen hat einen neuen Trainer gefunden – und setzt dabei auf einen ehemaligen Bundesliga-Spieler. Alexander Voigt übernimmt die Mannschaft von Dmitry Voronov.

Der frühere Bundesliga-Fußballer Alexander Voigt ist neuer Trainer des KFC Uerdingen. Der 43-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison, wie der Viertligist am Montag mitteilte. Voigt tritt die Nachfolge von Dmitry Voronov an, vom dem sich der KFC in der vergangenen Woche getrennt hatte.