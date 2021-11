Neuer Trainer des KFC Uerdingen : Alexander Voigt lebt Mut und Leidenschaft

Meinung Krefeld Der KFC Uerdingen ist nach 15 Spielen mit sieben Punkten Tabellenletzter der Fußball-Regionalliga. Wegen des Insolvenzverfahrens droht ihm zudem ein Abzug von bis zu neun Punkten. Doch Alexander Voigt schreckt all das nicht. Er übernimmt den Trainerjob.

Der KFC Uerdingen gehört derzeit leider nicht zu den ersten Adressen im deutschen Fußball. Der Verein kann seit über dreieinhalb Jahren kein Spiel in seiner Heimatstadt bestreiten, der Investor wurde auf diese Weise vertrieben und hinterließ dann einen wirtschaftlichen Trümmerhaufen, der die Insolvenz zur Folge hatte. Heute mühen sich der neue Vorstand und Hauptsponsor, an deren Seriosität und Herzblut kein Zweifel besteht, mit den Folgen der Vergangenheit ebenso wie mit den weiterhin katastrophalen Bedingungen in der Stadt ab.