Vor Kellerduell : Trainer Alexander Voigt sorgt beim KFC Uerdingen für Klarheit

Trainer Alexander Voigt nimmt die Mannschaft in die Pflicht. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der neue Trainer hat die Spieler gehört und ihnen eindeutige Aufträge erteilt. Er fordert Ordnung und Disziplin, aber auch Initiative und Mut in der Offensive. Und einen Sieg im Kellerduell beim VfB Homberg.

Beim KFC Uerdingen brechen neue Zeiten an. Verzagtheit, Schwermut und Kummer gehören der Vergangenheit an, vorbei sind die Zeiten des Zögerns und Zauderns. Alexander Voigt ist da. Die Statur des 1,83 Meter großen und kräftigen Kerls ist zugleich Ausdruck dessen, was er inhaltlich bietet. An ihm können sich die Spieler nicht nur anlehnen, sondern aufrichten, er gibt ihnen Orientierung und Halt. Vor allem aber vermittelt er vor dem Kellerduell am Samstag (14 Uhr) beim VfB Homberg klare Botschaften.

Als erstes hat Voigt die Gegneranalyse per Videoaufnahmen abgeschafft. Er will nicht, dass sich seine Spieler mit den Stärken des Gegners beschäftigen, sich darauf konzentrieren, in die Defensive drängen lassen oder gar ängstigen. Der Trainer sagt ein paar Sätze zum Gegner, aber das reicht dann auch. Dafür sagt er umso deutlicher und ausführlicher, was er von seiner Mannschaft erwartet. „Ich bin kein Trainer, der sich hinstellt und sagt: wir haben noch so viele Spiele. Die Zeit spricht einfach gegen uns“, sagt er. „Wir haben keine Zeit mehr, nur ein Pünktchen zu holen. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir gehen das Spiel so an, dass wir gewinnen. Wir fahren nicht da hin, und gucken, dass wir ins Spiel finden; dazu haben wir einfach keine Zeit mehr. Wir müssen direkt von Anfang an da sein. Jedes Spiel ist wichtig, am Samstag das ganz besonders.“

Lesen Sie auch Sanierungsplan in Krefeld : Grotenburg steht im Steuer-Schwarzbuch

Voigt redet Tacheles. Seit Montag lernt er die Spieler kennen. „Ich habe viele Gespräche geführt, wollte die Jungs auch unter vier Augen kennen lernen“, berichtet er. „Damit jeder weiß, wie ich ticke und ich anfange zu verstehen, wie die Jungs ticken. Ich wollte aus dem Mund der Spieler hören, was in den vergangenen Wochen nicht so gut gelaufen ist.“ Das hat er in seine Überlegungen einfließen lassen, ohne jedoch von seiner Linie abzuweichen. Und seine Vorgaben sind ähnlich klar wie seine Worte: „Wir haben versucht, das eine oder andere einzustudieren in den wenigen Tagen, vor allem, was Ordnung und Disziplin angeht, die ich in Homberg gerne auf dem Platz wiedersehen möchte.“

Ordnung und Disziplin sind dem ehemaligen Abwehrspieler, der 288 mal in der ersten und zweiten Liga auflief und während dieser Zeit mit dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach vier Mal in die Bundesliga aufstieg, besonders wichtig. „Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass wir eine gute Organisation haben, dass jeder auf seiner Position genau weiß, was er zu tun und vor allem zu lassen hat. Positionsdisziplin ist bei mir ein großes Thema.“

Lesen Sie auch Neuer Trainer des KFC Uerdingen : Alexander Voigt lebt Mut und Leidenschaft