Nach Remis gegen Fortuna II : Warum Leon Augusto vom KFC Uerdingen erfreut und verärgert ist

Leon Agusto, hier im Zweikampf mit Jona Niemiec von Fortuna, erzielte sein zweites Saisontor für den KFC. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Der KFC Uerdingen zeigt beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf II eine deutliche Leistungssteigerung, doch ist der eine Punkt gleich aus doppeltem Grund zu wenig. Die Trainerfrage könnte Anfang der Woche entschieden werden.

Damien Raths, der Vorsitzende des KFC Uerdingen sagte, was wohl die meisten der 694 Zuschauer dachten, als sie das Stadion in Velbert verließen: „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, jetzt bin ich es nicht. Heute war mehr drin, da hätten wir den zweiten Sieg holen müssen.“ Das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf II war in doppelter Hinsicht zu wenig: vom Spielverlauf her und auch angesichts der Tabellensituation.

Leon Augusto, der den KFC nach einer Ecke von Marco Cirillo in Führung gebracht hatte, ordnete den Teilerfolg denn auch richtig ein. „Der Punktgewinn tut der Mannschaft sicherlich gut und doch ist es ärgerlich, dass wir nicht gewonnen haben. Es war eine Steigerung gegenüber den zurückliegenden Spielen und es ist schön, mal wieder etwas geholt zu haben“, sagte der 22 Jahre alte gebürtige Portugiese, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde. „Wir haben uns in den ersten Minuten die notwendige Sicherheit geholt, sind selbstbewusster geworden und haben dann auch einige Chancen gehabt.“

Zum Beispiel Charles Atsina, der bereits vor der Pause den zweiten Treffer erzielen konnte, als er allein auf das Düsseldorfer Tor zu lief, es aber verfehlte; oder der eingewechselte Shun Terada nach 70 Minuten, der allerdings zu lange zögerte. Prompt fiel zehn Minuten vor dem Ende der nicht unverdiente Ausgleich durch einen Aufsetzer aus 18 Metern.

Am Trainerwechsel – Dmitry Voronov war nach vier Niederlagen in Folge von der Aufgabe entbunden worden, die Mannschaft wurde vom Sportlichen Leiter Patrick Schneider betreut – wollte Augusto die Leistungssteigerung nicht festmachen. „Wir geben immer unser Bestes, es war kein Unterschied von der Einstellung her“, sagt der Mittelfeldspieler. „In den vergangenen Wochen haben wir allerdings kaum Chancen erspielt, das war heute sicherlich anders. Da mussten wir das 2, 3, 4:0 machen. So müssen wir weitermachen und in der kommenden Woche daran anknüpfen.“

Ganz ähnlich sah es Fortunas Trainer Nicolas Michaty: „Wir haben anfangs nicht schnell genug gespielt, zu viele Kontakte benötigt und hatten dann großes Glück, dass wir nicht 0:2 in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit waren wir zielstrebiger, haben die Intensität erhöht. Nach dem 1:1 waren wir am Drücker, am Ende war das Ergebnis gerecht. Das Unentschieden hat sich der KFC redlich verdient.“

Patrick Schneider schmerzten die vergebenen Chancen, „weil uns mal ein Dreier sehr, sehr gut getan hätte.“ Wie lange er als Interimscoach fungieren wird, weiß er nicht. „Ich arbeite so weiter, als säße ich auch kommende Woche noch auf der Bank. Wenn ein neuer Trainer kommt, werde ich das gut übergeben.“