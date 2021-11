Spitze nur bei Strafen : Trainer Alexander Voigt greift jetzt beim KFC Uerdingen durch

Krefeld Der neue Trainer des KFC Uerdingen nimmt das undisziplinierte Verhalten nicht länger hin und spricht Strafen aus. Damit wirkt er der Tatsache entgegen, dass das Schlusslicht Tabellenführer in puncto Gelber und Roter Karten ist.

Unmittelbar nach seiner Vertragsunterschrift hatte Alexander Voigt deutlich gesagt, worauf er Wert legt. „Ordnung und Disziplin sind mir wichtig“, hatte er gesagt. „Jeder weiß bei mir, was er zu tun und was er zu lassen hat. Die Spieler sind mit in der Verantwortung.“ Manches davon haben die Spieler beim 1:1 in Homberg umgesetzt, einiges aber noch nicht – weder spielerisch, noch persönlich. Wo Voigt sofort den Hebel ansetzen kann, sind die Bereiche Fitness und Disziplin, die natürlich unmittelbar zusammenhängen und in denen es viel Arbeit gibt.