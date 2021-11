Handball, 3. Liga : Heimserie des TuS 82 Opladen soll auch im Spitzenspiel halten

TuS Opladens Oliver Dasburg (Mitte) schaut dem Ball auf dem Weg Richtung Tor hinterher. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der Handball-Drittligist aus Opladen will seinen starken Lauf im Topspiel gegen die SGSH Dragons fortsetzen und setzt dabei auch auf die Trumpfkarte Bielerthalle.

16:2-Punkte haben die Handballer des TuS 82 Opladen aus den ersten neun Drittliga-Partien geholt – mehr als sich der kühnste Optimist vor der Saison erhofft hatte. „Die Jungs hatten sich ein paar freie Tage redlich verdient“, sagt Fabrice Voigt mit Blick auf das zuletzt spielfreie Wochenende. Der Trainer nutzte die Zeit, um Urlaub auf Fuerteventura zu machen. Am Freitag kehrte er aber zurück und wird die Mannschaft am Samstag (19.30 Uhr) gegen die SGSH Dragons in der Bielerthalle coachen.

„Leider war es nicht anders zu organisieren, so dass ich nicht pünktlich zum Trainingsstart wieder da war“, erläutert Voigt. Co-Trainer Jonas Gördes leitete daher die Einheiten mit Hilfe von Srdjan Nikolic. Die Stimmung in der Mannschaft war nicht nur wegen der freien Tage überragend. Nur Topfavorit HSG Krefeld Niederrhein hat den Leverkusenern bisher den Schneid abgekauft, alle anderen Partien gingen an den TuS 82.

Die Krefelder haben allerdings auch schon eine Niederlage auf dem Konto. Sie verloren Mitte Oktober bei den SGSH Dragons mit 26:32. Die Spielgemeinschafft aus Halver und Schalksmühle könnte am Samstag auch die erste Mannschaft werden, die in dieser Saison in der Bielerthalle gewinnt. „Zuhause wollen wir die Punkte holen“, stellt Fabrice Voigt klar. „Wie wir von den Zuschauern getragen werden, ist unfassbar – gerade auch, wenn man sieht, dass viele Vereine Probleme mit dem Zuspruch haben, ist unser Schnitt von etwas unter 300 enorm. Die Atmosphäre gleicht jedes Mal einem Hexenkessel.“

Die Dragons befinden sich mit 14:4-Punkten in direkter Schlagdistanz zum Spitzenduo, überzeugten zuletzt mit einem 26:21-Erfolg bei den Bergischen Panthern, kassierten aber auch schon eine empfindliche Niederlage. Eintracht Baunatal entführte beim 36:31 die Punkte aus Schalksmühle. „Das war ein wenig überraschend. Aber grundsätzlich bin ich überzeugt von der Mannschaft“, sagt der Trainer und nennt beispielhaft die Veranwortung für den Ball. „Die Dragons leisten sich kaum Fehler, agieren im Angriff sehr geduldig und finden zumeist gute Lösungen, um zu Chancen zu kommen.“