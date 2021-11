Trainerentlassung : Dmitry Voronov ist das Bauernopfer des KFC Uerdingen

Analyse Krefeld Trainer Dmitry Voronov ist degradiert, der allerdings verantwortliche Sportliche Leiter Patrick Schneider darf bleiben. Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen ist auf Trainersuche mit einem überaus ambitionierten Anforderungsprofil.

Ob er gewusst hat, was passiert? Zumindest hat er es geahnt. Am Dienstag wurde er – nicht gefeuert, sondern degradiert. „Nach einer gemeinsamen Analyse der aktuellen Situation mit dem Sportlichen Führungsteam hat der Vorstand des KFC Uerdingen beschlossen, die Trainerposition der Regionalligamannschaft ab sofort neu zu besetzen“, hieß es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. „Der Sportliche Leiter Patrick Schneider wird interimsweise als verantwortlicher Trainer die Aufgaben von Dmitry Voronov übernehmen und die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben in der Regionalliga vorbereiten.“