2:3-Blamage beim Cronenberger SC Diese zwölf Spieler des KFC Uerdingen haben noch Verträge für die Saison 23/24

Voronov hatte angekündigt, dass er die Mannschaft stabilisieren wollen. Auch in Wuppertal wurde deutlich, wie er das bewerkstelligen will: durch Sicherheit in der Defensive und Geduld in der Offensive. „Und Cronenberg wird kämpfen, weil es für sie gegen den KFC ein besonderes Spiel ist“, hatte er prognostiziert. Er lag damit richtig. So dauerte es 35 Minuten, ehe die 222 Zuschauer die erste Chance zu sehen bekamen. Alexander Lipinski schloss sein Solo mit einem Schuss knapp über das Tor ab. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite nach einem Freistoß aus dem Gewühl. So ging es mit dem Rückstand in die Pause. Und es kam noch schlimmer. Durch ein Kopfball-Eigentor von Babacar M’Bengue (55.) geriet der KFC 0:2 in Rückstand. Als Onishi den KFC-Kapitän Leonel Kadiata stehen ließ und auf 3:0 erhöhte (61.), war die Entscheidung gefallen. „Aufhören, aufhören“, forderten die enttäuschten Uerdinger Anhänger.