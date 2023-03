Björn Joppe und Patrick Schneider freigestellt Marcus John wird neuer Chef des KFC Uerdingen

Björn Joppe, der Trainer des KFC Uerdingen, weiß das. Er hat zu Beginn seiner Amtszeit im Winter immer wieder darauf hingewiesen, dass die Ziele nur gemeinsam erreicht werden können, wenn alle an einem Strick ziehen: Trainer, Spieler, Vorstand und Fans. So weit die Theorie. In der Praxis ist davon nichts übrig geblieben. Seine Aussagen waren oft unglücklich, sein Handeln widersprüchlich oder zumindest zu sprunghaft. Ein klarer Kurs war nicht zu erkennen.