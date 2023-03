Nach den Trennungen Jetzt sind die Spieler des KFC Uerdingen in der Pflicht

Und dann wird in solch einer Situation der neue Trainer präsentiert, was in diesem Fall aber nicht nötig war. Dmitry Voronov ist allen bestens bekannt – als Chef der Jugend und Trainer der U19. Einige kennen ihn natürlich noch aus der vergangenen Saison, als er in den ersten 16 Spielen der völlig neuformierten Mannschaft in der Regionalliga auf der Bank saß. „Das war eine völlig andere Situation“, sagt er. „Ich habe da Erfahrung gesammelt und es war auch nicht alles schlecht. Diese 16 Spiele waren sehr lehrreich.“