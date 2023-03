Sechs Spiele, einmal 90 Minuten auf der Bank Trainer Björn Joppe startet mit einem Rekord beim Oberligisten KFC Uerdingen

Mit der Leistung der zweiten Halbzeit konnte auch der Coach nicht ganz zufrieden sein. „Da haben wir wieder eine Phase von 20, 25 Minuten, in der wir uns wieder selber in Schwierigkeiten bringen. Ich glaube, es wird dann wieder ein engeres Spiel, wenn das 1:2 fällt.“ Joppe weiß ein Lied davon zu singen, denn in Schonnebeck hatte sein Team eine 2:0-Führung am Ende noch verspielt. Und auch diesmal wäre es möglich gewesen, hätte der Unparteiische beim Handspiel von Levan Kenia auf den ominösen Punkt gezeigt. „Das muss Levan ganz anders lösen, und von so einem Spieler erwarte ich das auch.“ Unter dem Strich war der Trainer aber zufrieden: „Die Mannschaft hat dagegen gehalten, wir haben zu null gespielt und Kevin hat am Ende mit einem Traumtor das 3:0 gemacht. Darum ist es ein absolut verdienter Sieg.“