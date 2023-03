Im Derby gegen SC St. Tönis KFC Uerdingen will positive Serie fortsetzen

Die beiden erfolgreichsten Torschützen des KFC, Shun Terada und Alexander Lipinski, werden beim Anpfiff höchstwahrscheinlich aber wieder auf der Bank sitzen. Terada sei nach seiner Verletzung noch nicht wieder für 90 Minuten fit, Lipinski in einem Formtief. Er sei nicht auf der Höhe, sonst hätte er so eine Chance wie in Nettetal (3:0) verwertet, so Trainer Björn Joppe. Für Kevin Weggen gibt es ein Wiedersehen mit den früheren Weggefährten Alexander Thamm und Konstantin Möllering. „Derbys kenne ich aus meiner Zeit mit Wuppertal und Essen“, sagt er. Da gehe es nur über Mentalität und Kampf.